È morto il regista neozelandese maori Lee Tamahori

Dopo il debutto dirompente nel 1994 con Once Were Warriors ha diretto in carriera un film della serie di James Bond e molti film d'azione. È morto il regista neozelandese di origine maori Lee Tamahori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

