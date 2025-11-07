È morto il regista neozelandese maori Lee Tamahori
Dopo il debutto dirompente nel 1994 con Once Were Warriors ha diretto in carriera un film della serie di James Bond e molti film d'azione. È morto il regista neozelandese di origine maori Lee Tamahori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
