È ancora guerra fra Brad Pitt e Angelina Jolie | lui le ha chiesto 35 milioni di dollari di danni
Sono ormai finiti i tempi dei Brangelina, fra Brad Pitt e Angelina Jolie è ormai guerra aperta. Dopo il divorzio ufficializzato nel 2019, i due continuano ad avere dei rapporti davvero molto tesi, anche dopo la finalizzazione del loro accordo di separazione. Le battaglie legali sono durate a lungo, sono state molto accese e, a quanto pare, sono ancora in corso. Stando alle ultime notizie riportate, stavolta il pomo della discordia è il vigneto dell'ex coppia a Chateau Miraval, una tenuta da 500 ettari che si trova nel cuore della Provenza. Pitt e Jolie avevano acquistato la proprietà nel 2012, convinti di avere ben altro futuro insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
