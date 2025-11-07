Due leoni sono stati abbattuti in Nuova Zelanda dopo la chiusura dello zoo | erano un peso per la struttura

Fanpage.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due leoni del Kamo Wildlife Sanctuary, in Nuova Zelanda, sono stati abbattuti dopo la chiusura della struttura. Il parco faunistico ha dichiarato che “non c’erano alternative” ma l'episodio ha scatenato proteste delle associazioni animaliste, che denunciano la detenzione di animali selvatici per intrattenimento come un modello “fallimentare e obsoleto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

