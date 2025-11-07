Droni russi in Belgio e Svezia stretta Ue sui visti per cittadini di Mosca Cremlino | Preferite disertori ucraini e immigrati illegali

La Commissione europea introduce nuove restrizioni ai visti per i cittadini russi, giustificandole con “rischi per la sicurezza” per presunti droni "russi" nei cieli europei. Da Mosca la replica è la seguente: “Voi rifiutate i turisti e accogliete chi vive di sussidi” L’Unione europea ha appr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Droni “russi” in Belgio e Svezia, stretta Ue sui visti per cittadini di Mosca, Cremlino: “Preferite disertori ucraini e immigrati illegali”

Contenuti che potrebbero interessarti

Non c’erano stati ancora i droni intorno agli aeroporti e neppure i Mig russi sulle teste degli europei. Dall’ultima volta che si erano esercitati insieme, per italiani, americani, francesi e inglesi è quasi cambiato il mondo. Eppure è passato solo un anno. Il prima e - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | E' di almeno un morto e dieci feriti, tra cui due bambini, il bilancio dell'attacco di droni russi di stanotte sulla città ucraina di Dnipro. Zelensky: '450 droni e 45 missili nella notte'. #ANSA - X Vai su X

Droni avvistati all'aeroporto svedese di Göteborg: "Traffico aereo interrotto e voli dirottati" - Dopo gli ultimi avvistamenti in Belgio e Danimarca, altri droni sono stati osservati sul l'aeroporto di Göteborg- Scrive europa.today.it

Droni sugli aeroporti europei, perché non vengono fermati - Secondo Patrick Bolder, analista della difesa presso il Centro studi strategici dell'Aia, l'identificazione dei droni è complessa e soggetta a falsi allarmi: "Sono difficili da individuare e solo ... Come scrive tg24.sky.it

Belgio, Polonia e Romania si attrezzano per abbattere i droni russi - Varsavia e Bucarest introducono il sistema Merops, annunciato già alla fine di settembre. Lo riporta msn.com