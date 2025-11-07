Droni russi in Belgio e Svezia stretta Ue sui visti per cittadini di Mosca Cremlino | Preferite disertori ucraini e immigrati illegali

La Commissione europea introduce nuove restrizioni ai visti per i cittadini russi, giustificandole con "rischi per la sicurezza" per presunti droni "russi" nei cieli europei. Da Mosca la replica è la seguente: "Voi rifiutate i turisti e accogliete chi vive di sussidi" L'Unione europea ha appr.

© Ilgiornaleditalia.it - Droni “russi” in Belgio e Svezia, stretta Ue sui visti per cittadini di Mosca, Cremlino: “Preferite disertori ucraini e immigrati illegali”

