Droga | Ronzulli FI ' contro le dipendenze lo Stato c' è e agisce'
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Le dipendenze da droghe, dal gioco o dal digitale, sono catene invisibili che soffocano le persone, le famiglie, i giovani. La conferenza nazionale delle dipendenze, dà un segnale forte: lo Stato c'è, ascolta e agisce. È un momento di unità nazionale, in cui istituzioni, operatori e terzo settore costruiscono insieme risposte concrete, perché nessuno resti solo". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, partecipando alla settima Conferenza nazionale dipendenze. "Il Governo ha ridato continuità a un impegno che non può essere spot, ma deve essere di sistema. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Droga, operazione Cc contro rete internazionale di trafficanti - Operazione dei carabinieri contro una rete internazionale di trafficanti di droga: dall'alba di oggi, in più province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia, i militari di Firenze, su ... Come scrive ansa.it
Genova: Ronzulli (FI), 'solidarietà a Salvini, clima d'odio avvelena dibattito politico' - "Quella comparsa contro Matteo Salvini non è solo una scritta grave e vergognosa, ma il sintomo di un clima pericoloso di intolleranza che si sta alimentando nel Paese. Segnala iltempo.it
Cybersicurezza: Ronzulli (FI), 'sosteniamo Pmi per difenderle da rischi informatici' - "La sicurezza oggi è una questione di politica industriale, sovranità economica, coesione nazionale. Scrive iltempo.it