Droga | Mattarella ' grazie a chi si impegna con passione per contrasto e recupero'
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Infrango per pochi istanti soltanto il programma protocollare, per esprimere anche espressamente l'apprezzamento per la convocazione della Conferenza e per le modalità del suo svolgimento: l'accurata e anche lunga preparazione ha consentito di raccogliere esperienze, riflessioni, esperienze, opinioni, proposte, da riversare poi nei lavori di questi due giorni. Ha anche reso possibile l'importante, significativa ampiezza dei fronti inclusi nella strategia di contrasto alle dipendenze e di recupero di chi ne cade vittima". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento di saluto alla settima Conferenza nazionale sulle dipendenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it
