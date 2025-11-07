Droga Mattarella | è una tragedia impegno per combatterla fronte di libertà
Roma, 7 nov. (askanews) – La “tragedia delle dipendenze, delle vite distrutte dalla droga, della presenza perversa della criminalità organizzata richiede un impegno consapevole, articolato, costantemente aggiornato, un impegno costante nella determinazione. Richiede anche un impegno corale. Vorrei accostare lo slogan di questa conferenza ‘Insieme si può’ con le parole che ha usato la presidente del consiglio ‘nessuno si troverà solo’. E’ un impegno di grande importanza perché è un fronte di libertà, come ha ricordato Papa Leone XIV affinché i giovani siano liberi e protagonisti, liberi e responsabili, protagonisti della loro vita e del loro futuro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al centro del dialogo fra il Papa e Mattarella la guerra a Gaza e le tensioni in Cisgiordania. - facebook.com Vai su Facebook
"Mattarella until:2023-02-8_05_JST" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Droga, Mattarella: "Tragedia che richiede impegno corale e costante". Meloni: "Istituzioni unite" - All'Auditorium della tecnica di Roma la settima Conferenza nazionale sulle dipendenze. Come scrive adnkronos.com
Droga: Mattarella, 'tragedia che richiede impegno costante, determinato e corale' - "La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte dalla droga, della perversa presenza e opera della criminalità organizzata richiede un impegno consapevole, a ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Droga: Mattarella, tragedia dipendenze richiede impegno costante e corale - La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte dalla droga, delle perversa presenza della criminalità "richiede un ... Scrive agenzianova.com