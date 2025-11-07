Donna investita da un' auto a Ponsacco
Momenti di paura questa mattina, 7 novembre, intorno alle 10 in via Trieste a Ponsacco dove una donna sui 70 anni è stata travolta da un'auto. Nell'impatto è stata sbalzata a terra e in un primo momento ha perso conoscenza, riportando un trauma cranico commotivo con una ferita alla testa. Si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giugliano, donna investita a pochi passi dal comune: in due scappano senza prestare soccorso | https://shorturl.at/7vEWK - facebook.com Vai su Facebook
Donna travolta da un’auto, l’investitore non si è fermato: è caccia al pirata della strada - Cagliari Donna investita da un’auto pirata nel tardo pomeriggio di oggi 5 novembre in via Calamattia. Scrive lanuovasardegna.it
Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Teramano, si è costituita una 25enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Teramano, si è costituita una 25enne ... Secondo tg24.sky.it
Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano - È accaduto all'alba sulla statale 80 Teramo- Riporta msn.com