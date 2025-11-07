Donna investita da un' auto a Ponsacco

Pisatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina, 7 novembre, intorno alle 10 in via Trieste a Ponsacco dove una donna sui 70 anni è stata travolta da un'auto. Nell'impatto è stata sbalzata a terra e in un primo momento ha perso conoscenza, riportando un trauma cranico commotivo con una ferita alla testa. Si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

