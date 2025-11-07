Donna delle pulizie sbaglia indirizzo e viene uccisa con un colpo alla testa | È andata accidentalmente alla casa sbagliata stava solo cercando di aprire la porta con le chiavi
“È così ingiusto. Stava solo cercando di portare a casa il pane quotidiano per la sua famiglia. È andata accidentalmente alla casa sbagliata, ma lui non doveva toglierle la vita”. Sono le parole disperate di Rudy Rios, fratello di Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, una donna delle pulizie di 32 anni uccisa mercoledì mattina a Whitestown, Indiana, dopo essersi presentata all’indirizzo sbagliato. La donna, un’immigrata guatemalteca madre di quattro figli, è stata colpita alla testa da un colpo d’arma da fuoco ed è morta sul colpo. L’indagine, come riporta la rivista People, è ora focalizzata sulla complessa distinzione tra fatalità e omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
