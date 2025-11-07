Domenico torna vicino a Benedetta dopo l’uscita di Valentina dal GF e lei lo lascia | Storia finita

Fanpage.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dall’uscita di Valentina Piscopo dalla Casa del Grande Fratello, Domenico D’Alterio infrange la promessa di restare lontano da Benedetta Stocchi. I due concorrenti fanno sempre più fatica a staccarsi l’uno dall’altra e dopo l’ennesimo avvicinamento in piscina, la compagna del gieffino ha deciso di lasciarlo: “Metto fine a questa storia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

