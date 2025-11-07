Discoteca abusiva | titolare denunciato più volte ma l’attività continuava Scatta il sequestro
Il proprietario era stato denunciato più volte. “Ripetutamente”, sottolineano le forze dell’ordine. Eppure, continuava l’attività come se nulla fosse. Mercoledì sera, 5 novembre, è scattato il sequestro amministrativo di un locale a Brignano Gera d’Adda, dopo un controllo interforze che ha visto coinvolti Polizia di Stato, Carabinieri di Treviglio, Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, del Nas di Brescia e personale della Siae. Da anni all’interno del locale si svolgevano serate danzanti a tema, ampiamente sponsorizzate sui social ma in assenza delle necessarie licenze e delle minime norme di sicurezza: le uscite di emergenza erano ostruite, il Dvr (Documento di Valutazione dei Rischi, ndr) non era aggiornato e il personale non era formato in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
