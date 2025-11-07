Diego Della Palma | Ho già organizzato la mia morte
Il celebre make-up artist Diego Della Palma, 74 anni, ha confessato in un’intervista al Corriere della Sera di aver pianificato nei minimi dettagli la propria morte. L’artista, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Alfabeto emotivo. In viaggio con la vita, ha spiegato di aver consultato un avvocato, un notaio e un medico per poter . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Diego Della Palma: «Ho programmato la mia morte, mi aiuterà un medico con un composto. Equitalia mi lasciò con 37 euro. Il sesso? Ho fatto di tutto» - Del suo libro in uscita «Alfabeto emotivo» dice che i suoi sono «appunti di chi si accinge a lasciare la vita». Si legge su ilmessaggero.it
