Diego Dalla Palma | Morirò da solo prima degli 80 anni Avvocato notaio dose del medico | ho preparato tutto

Milano – L’orizzonte sulla fine, quegli “appunti di chi si accinge a lasciare la vita”, i preparativi per il commiato: “Se devo essere sincero ho già organizzato tutto. Con un avvocato e un notaio. Non posso più scansare la verità né travestirla. Saranno pochissimi anni. Non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Ho conosciuto la malinconia e il dolore, mai la tristezza. Oggi sono leggero, quasi felice. Beato. E senza paura. Ho deciso”. Diego Dalla Palma – nato a Enego nel Vicentino il 24 novembre 1950 – compie 75 anni in una manciata di giorni. “Comincio a sentire che alzarmi dalla sedia, al cinema o a teatro, diventa una piccola umiliazione: traballo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
