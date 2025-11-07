Diego Dalla Palma | dall’infanzia difficile al Make Up Studio la vita del guru della bellezza

Diego Valerio Dalla Palma è nato il 24 novembre 1950 a Enego, un piccolo comune nei dintorni di Vicenza, in Veneto. Truccatore, scrittore, imprenditore e conduttore televisivo, è considerato uno dei più grandi professionisti del make-up a livello mondiale. Il New York Times lo ha definito “il profeta del make-up italiano”, un riconoscimento che testimonia la sua influenza nel settore della bellezza e dello stile. L’ infanzia e l’adolescenza di Dalla Palma sono state caratterizzate da momenti difficili. Cresciuto in un ambiente che non sempre lo comprendeva, ha dovuto affrontare situazioni complesse che lo hanno spinto a cercare la propria strada lontano dal paese d’origine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

