Dieci concerti in Italia per il ‘Vai tour’ di Gianni Fiorellino
Tempo di lettura: 2 minuti Parte da Catania, con due sold out annunciati il 18 e 19 novembre al Teatro Ambasciatori, il nuovo tour del cantautore Gianni Fiorellino. Dieci concerti, tra Salerno, Milano, Roma, Bari, Modena, Taranto, Cosenza, Torino, Foggia, che impegneranno l’artista napoletano fino al prossimo marzo nel ‘Vai tour – Teatri italiani’, prodotto da Leone Produzioni e distribuito da PG Production. La nuova tournée di Gianni Fiorellino, la prima dopo anni di assenza dalla scena nazionale, si realizza sulla scia del successo del suo ultimo album, ‘Vai’ (Zeus Record). “Questo tour – sottolinea Gianni Fiorellino – è un invito ad andare avanti, a superare le difficoltà e a credere sempre in se stessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Cotton Jazz Club di Ascoli festeggia 35 anni con dieci concerti. Il programma completo - facebook.com Vai su Facebook
Dieci concerti in Italia per il 'Vai tour' di Gianni Fiorellino - Parte da Catania, con due sold out annunciati il 18 e 19 novembre al Teatro Ambasciatori, il nuovo tour del cantautore Gianni Fiorellino. ansa.it scrive