De Marchi sul campionato italiano | Serie A molto divertente Milan Juventus e Roma in lotta per il tricolore

Inter News 24 De Marchi si è soffermato a parlare della corsa verso il primo posto in Serie A: il commento sulla corsa scudetto dei nerazzurri. Nel corso della trasmissione «Salite sulla giostra» su Stile TV, Marco De Marchi, noto intermediario di mercato, ha analizzato la corsa per il titolo in Serie A. A proposito delle attuali contendenti, ha affermato: «Il campionato quest’anno è molto divertente. Oltre a Napoli e Inter, c’è anche il Milan, che si è rinforzato molto bene. La Juventus, con Spalletti, tornerà sicuramente in corsa, e poi non dimentichiamoci delle outsider come la Roma, che con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante, e anche il Bologna, che è ad un passo dalle grandi». 🔗 Leggi su Internews24.com

