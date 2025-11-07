David via dalla Juventus colpo di scena Spalletti | mercato ribaltato

Luciano Spalletti cambia il mercato della Juventus, triplo colpo di scena: tutti gli aggiornamenti sui bianconeri Jonathan David sta già facendo parlare di sé in sede di calciomercato. A pochi mesi dal suo arrivo a Torino, a parametro zero dal Lille, l’attaccante canadese è piuttosto chiacchierato in vista delle prossime sessioni. Luciano Spalletti alla guida della Juventus (Ansa foto) – calciomercato.it Il centravanti sta faticando e non poco ad imporsi a Torino ed ha finora collezionato soltanto un gol ed un assist in 11 presenze, con circa il 51% dei minuti giocati. Con Eleonora Trotta e Lorenzo Polimanti, nel nuovo appuntamento con ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

