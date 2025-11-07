David Juve | il canadese eletto miglior giocatore dell’anno per la zona Concacaf! Arrivano anche i complimenti del club bianconero – FOTO

David Juve, l’attaccante bianconero riceve un prestigioso premio: eletto miglior giocatore dell’anno per la zona Concacaf, i complimenti del club. Un momento difficile sul campo, ma un riconoscimento che certifica il suo valore internazionale. Jonathan David, attaccante canadese della Juventus, non sta brillando come ci si aspetterebbe in maglia bianconera: il suo rendimento è stato altalenante, culminato con la panchina all’esordio di Luciano Spalletti a Cremona, e il calciomercato Juve lo potrebbe vedere come possibile partente a gennaio. Nonostante tutto, però, il bomber classe 2000 ha trovato un ottimo motivo per sorridere: la sua leadership in Nazionale è stata premiata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve: il canadese eletto miglior giocatore dell’anno per la zona Concacaf! Arrivano anche i complimenti del club bianconero – FOTO

