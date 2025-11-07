Date i numeri la Meloni sta al 31% Rissa tv tra Bocchino e Giannini | interviene la Gruber

Sulla manovra si è consumata una vera e propria rissa televisiva tra due pesi massimi del dibattito politico nostrano. Da una parte il volto storico della destra italiana, Italo Bocchino, e dall’altra l’ex direttore della Stampa, ora giornalista della Repubblica, Massimo Giannini. Il teatro perfetto per questo scontro è stato lo studio di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto ogni sera, in prima serata su La7, dalla giornalista Lilli Gruber. Il motivo dello scontro è presto detto: i numeri della prossima Legge di Bilancio che il governo guidato da Giorgia Meloni si prepara a varare entro la fine di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

