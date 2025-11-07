Daniele Canestrelli chi è il nuovo prorettore dell' Università della Tuscia
Daniele Canestrelli è il nuovo prorettore vicario dell'Università della Tuscia. Professore ordinario di ecologia al Deb, il Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche, è stato nominato dalla rettrice Tiziana Laureti per il sessennio 2025–2031. “Accolgo questo incarico - commenta Canestrelli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
