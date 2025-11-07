L a giornata è limpida e fredda e il fischio della locomotiva taglia il silenzio del mattino. È il treno della Transiberiana d’Italia che riparte anche quest’anno per la sua corsa più attesa, quella natalizia: un itinerario che unisce Sulmona, Roccaraso e Campo di Giove in un viaggio tra le montagne innevate, i mercatini e i sapori locali d’Abruzzo. Mercatini di Natale: i migliori in Italia ed Europa raggiungibili in treno X Verso il Natale: riparte la Transiberiana d’Italia della Ferrovia dei Parchi, in Abruzzo. La stagione natalizia dei treni storici organizzata dalla Ferrovia dei Parchi è organizzata quest’anno fra il 22 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026, con corse concentrate nei weekend e nei giorni festivi: una programmazione pensata per sfruttare il periodo dei mercatini e delle vacanze invernali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle carrozze degli anni '30 ai borghi illuminati dai mercatini, la corsa del treno storico della Ferrovia dei Parchi è un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d’esperienza