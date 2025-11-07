Dalle carrozze degli anni ' 30 ai borghi illuminati dai mercatini la corsa del treno storico della Ferrovia dei Parchi è un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d’esperienza

Iodonna.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a giornata è limpida e fredda e il fischio della locomotiva taglia il silenzio del mattino. È il treno della Transiberiana d’Italia che riparte anche quest’anno per la sua corsa più attesa, quella natalizia: un itinerario che unisce Sulmona, Roccaraso e Campo di Giove in un viaggio tra le montagne innevate, i mercatini e i sapori locali d’Abruzzo. Mercatini di Natale: i migliori in Italia ed Europa raggiungibili in treno X Verso il Natale: riparte la Transiberiana d’Italia della Ferrovia dei Parchi, in Abruzzo. La stagione natalizia dei treni storici organizzata dalla Ferrovia dei Parchi è organizzata quest’anno fra il 22 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026, con corse concentrate nei weekend e nei giorni festivi: una programmazione pensata per sfruttare il periodo dei mercatini e delle vacanze invernali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dalle carrozze degli anni 30 ai borghi illuminati dai mercatini la corsa del treno storico della ferrovia dei parchi 232 un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d8217esperienza

© Iodonna.it - Dalle carrozze degli anni '30 ai borghi illuminati dai mercatini, la corsa del treno storico della Ferrovia dei Parchi è un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d’esperienza

Approfondisci con queste news

OpenStreetMap, alla scoperta di 30 borghi nascosti d'Italia - Oltre la metà del territorio italiano è occupato da borghi e da piccoli comuni che rappresentano il Paese della vita lenta, dell'atmosfera familiare, del senso di appartenenza e dell'identità locale. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Carrozze Anni 30 Borghi