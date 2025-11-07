Dal Napoli al Barcellona | 35 milioni di euro e si chiude l’affare

Il nome di Marc Casadó entra con forza nel mercato del Napoli. Dalla Spagna emergono indicazioni chiare: il Barcellona sta valutando cessioni a gennaio per alleggerire il monte ingaggi e aprire spazio in rosa. Tra i profili in uscita compare proprio il centrocampista classe 2003, apprezzato per ritmo e ordine tattico. Arsenal e Chelsea monitorano la situazione, ma anche il Napoli si sarebbe mosso con decisione nelle ultime ore. La richiesta economica del Barça, attorno ai 30-35 milioni, conferma la portata dell’operazione. Napoli, colpaccio in arrivo dal Barcellona? La notizia. Secondo ‘Fichajes. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Napoli al Barcellona: 35 milioni di euro e si chiude l’affare

