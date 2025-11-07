Ostentava viaggi via terra, nel traffico della Capitale, a bordo di bus. Ma si scopre oggi che da sempre preferisce il mare. Finché la barca (di Roberto Fico) va, lasciala andare. Ma non se è ormeggiata abusivamente. Oggi Fratelli d’Italia ha sollevato il caso sul natante che il candidato alla presidenza della Regione Campania avrebbe nella sua disponibilità, alla faccia del profilo da “cittadino medio” che ostenta nella sua attività politica da grillino. Una barca di lusso? No, secondo Fico, è un gozzo, ma sappiamo che il gozzo “luxury” è un grande classico dei ricconi che amano sfilare nei mari italiani d’estate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dal bus al gozzo: spunta la barca di cittadinanza di Roberto Fico. FdI vuol sapere se l’ormeggio è abusivo, lui nega