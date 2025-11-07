Dal Barcellona al Napoli | 35 milioni di euro e si chiude l’affare

Il nome di Marc Casadó entra con forza nel mercato del Napoli. Dalla Spagna emergono indicazioni chiare: il Barcellona sta valutando cessioni a gennaio per alleggerire il monte ingaggi e aprire spazio in rosa. Tra i profili in uscita compare proprio il centrocampista classe 2003, apprezzato per ritmo e ordine tattico. Arsenal e Chelsea monitorano la situazione, ma anche il Napoli si sarebbe mosso con decisione nelle ultime ore. La richiesta economica del Barça, attorno ai 30-35 milioni, conferma la portata dell’operazione. Napoli, colpaccio in arrivo dal Barcellona? La notizia. Secondo ‘Fichajes. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Barcellona al Napoli: 35 milioni di euro e si chiude l’affare

Approfondisci con queste news

#Napoli, occhi su Marc #Casadó: il #Barcellona apre alla cessione del centrocampista (Fichajes) La dirigenza blaugrana è pronta ad ascoltare offerte pari o superiori ai 30 milioni di euro e il Napoli è pronto a inserirsi alla finestra https://www.ilnapolista.it/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

MERCATO - Barcellona e Manchester United su Gilberto Mora https://ift.tt/4bhDHV2 - X Vai su X

Napoli: blitz di Manna, 70 mln per il talento del Barcellona - Sarebbe pronta una maxi offerta per il giocatore spagnolo Giorni di riflessioni in casa Napoli prima di ... calciomercato.it scrive

Le notizie del 13 agosto del calciomercato: Leoni al Liverpool per 35 milioni; Milan, lo United apre al prestito di Hojlund; Napoli, Gutierrez lunedì in Italia - com) Dopo l'ufficialità di De Winter, il Milan è pronto ad accogliere un nuovo acquisto: domani giovedì 14 agosto, infatti, arriverà in Italia Zachary ... Scrive corriere.it

Calciomercato Juve, Chirico: 'Il Napoli ha offerto 35 milioni per Vlahovic? Una bufala' - Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico, intervenuto su YouTube, ha respinto con decisione la notizia di calciomercato circolata secondo cui la Juventus avrebbe rifiutato un’offerta da 35 ... Riporta it.blastingnews.com