Da Brunetta a Cuffaro | l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta La diretta con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone

Ilfattoquotidiano.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Brunetta a Cuffaro: l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta. Alle 16.45 torna la diretta di approfondimento sui principali fatti di giornata con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

da brunetta a cuffaro l8217italia si sveglia nel giorno della marmotta la diretta con peter gomez e giuseppe pipitone

© Ilfattoquotidiano.it - Da Brunetta a Cuffaro: l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta. La diretta con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Brunetta Cuffaro L8217italia Sveglia