Da Brunetta a Cuffaro | l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta La diretta con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone
Da Brunetta a Cuffaro: l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta. Alle 16.45 torna la diretta di approfondimento sui principali fatti di giornata con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mentre milioni di lavoratori italiani faticano ad arrivare a fine mese, Renato Brunetta e il CNEL — l’ente che ha bocciato il salario minimo — trovano il tempo di aumentarsi lo stipendio. Dopo l’abolizione del tetto ai compensi pubblici, l’ufficio di presidenza guid - facebook.com Vai su Facebook