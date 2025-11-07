Così l’Europa lavora per la parità di genere e ora tocca all’Italia
Dalla politica alla giustizia, passando per il mondo dell’ingegneria, non esistono contesti in cui non sia evidente una differenza di accesso nonché di trattamento delle donne rispetto agli uomini nel mondo del lavoro. A dimostrarlo sono state le testimonianze delle donne professioniste che hanno partecipato nella serata del 6 novembre all’evento “La scintilla del talento e le opportunità delle donne nel mondo del lavoro – Diritti e visioni future” organizzato presso lo Spazio Sassoli e promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna in occasione della Gender equality week, di cui è responsabile, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net
