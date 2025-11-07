Corrimutina 2025 modifiche alla viabilità per la corsa cittadina
Domenica 9 novembre Modena tornerà a trasformarsi in un grande circuito sportivo urbano. La settima edizione della Corrimutina, storica corsa podistica non competitiva dedicata a famiglie, studenti e appassionati di running, porterà in città migliaia di partecipanti. Un evento atteso, ma che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
