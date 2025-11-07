Convocati Italia Under 21 la lista del ct Baldini | c’è anche Faticanti della Juventus Next Gen! Tutti i nomi per le qualificazioni agli Europei
Convocati Italia Under 21, la lista del ct Baldini per le qualificazioni agli Europei: presente anche Faticanti della Juventus Next Gen! Tutti i nomi. Inizia un nuovo, importante capitolo per l’ Italia Under 21. Il Commissario Tecnico Silvio Baldini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le prossime, delicate sfide di qualificazione ai Campionati Europei di categoria. Gli Azzurrini affronteranno la Polonia e il Montenegro in un doppio impegno cruciale per il loro cammino. Tra i nomi scelti dal tecnico, spicca la conferma di un talento della Juventus Next Gen: Giacomo Faticanti. Qui: Nuovo stadio Juventus Women Juventus Next Gen: arriva un “mini Stadium”? C’è l’annuncio dall’Assemblea degli Azionisti Il progetto di Baldini: fiducia alla linea verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Italia U21, solo un giocatore Juve tra i convocati di Baldini: tutti i nomi - facebook.com Vai su Facebook
La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro - X Vai su X
Italia U21, solo un giocatore Juve tra i convocati di Baldini: tutti i nomi - Il tecnico degli Azzurrini ha ufficializzato la lista dei venticinque che prenderanno parte alle sfide contro Polonia e Montenegro valevoli per gli Europei ... Da tuttosport.com
UNDER 21 - Qual. Europei, Italia, i convocati di Baldini: assente l'azzurro Marianucci - Baldini per le prossime due partite dell'Under 21 dell'Italia contro Polonia e Montenegro valide per le qualificazion ... Scrive napolimagazine.com
Ekhator, Fini e Calvani convocati in Under 21 - Clicca qui per leggere l'elenco dei calciatori convocati dal ct Baldini della Nazionale Under 21. pianetagenoa1893.net scrive