Controlli nel Casertano | denunce segnalazioni e sequestri
Tempo di lettura: 2 minuti Dalla serata di ieri, giovedì 6 novembre 2025, e fino alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno portato a termine un articolato servizio di controllo coordinato del territorio, esteso anche ai comuni limitrofi, con l’obiettivo di prevenire e reprimere furti in abitazione e reati predatori in genere. L’operazione, condotta con l’impiego di diverse pattuglie dislocate nei principali punti strategici del territorio, ha portato a una serie di denunce e segnalazioni nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine per varie violazioni di legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Proseguono i controlli dei Carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti nella provincia di Caserta. Nella mattinata di lunedì 3 novembre 2025, i militari della Stazione di Marcianise hanno denunciato in stato di libertà un 70enne residente nel casertano e gi - facebook.com Vai su Facebook
Mondragone, controlli sul territorio. Due denunce: bar “sospeso” per sicurezza - Sicurezza, lotta allo spaccio di droga e viabilità, controlli dei carabinieri a Castel Volturno: bar chiuso temporaneamente e due denunciati è il bilancio due operazioni messe ... Scrive ilmattino.it
Castel Volturno, fermati con armi e droga: due denunciati - Controlli serrati e due denunce in poche ore a Castel Volturno, sul litorale casertano. Riporta pupia.tv
Controlli a tappeto nel Casertano: denunce, sequestro di armi ed emissione di diverse sanzioni amministrative - Verifiche a tappeto nella giornata di ieri, venerdì 31 ottobre 2025, nei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Grazzanise e San Prisco, dove i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, af ... Riporta ilcrivello.it