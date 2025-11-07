Tempo di lettura: 2 minuti Dalla serata di ieri, giovedì 6 novembre 2025, e fino alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno portato a termine un articolato servizio di controllo coordinato del territorio, esteso anche ai comuni limitrofi, con l’obiettivo di prevenire e reprimere furti in abitazione e reati predatori in genere. L’operazione, condotta con l’impiego di diverse pattuglie dislocate nei principali punti strategici del territorio, ha portato a una serie di denunce e segnalazioni nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine per varie violazioni di legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli nel Casertano: denunce, segnalazioni e sequestri