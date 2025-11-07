Consegnato a Israele il corpo di un altro ostaggio | Mandato d' arresto per Netanyahu dalla Turchia

Aiuti umanitari, Israele chiude i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Al-Awja con l'Egitto e la Striscia di Gaza. Consegnato a Israele il corpo di un altro ostaggio | Mandato d'arresto per Netanyahu dalla Turchia

Israele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - Martedì sera il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato all’esercito israeliano un altro corpo attribuito a un ostaggio che aveva ricevuto poco prima da Hamas, nella Striscia di ... Si legge su ilpost.it

Gaza, consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano - La bara, consegnata all’esercito israeliano e allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, sarà trasportata all’Istituto di medicina legale per l’identificazione ... Secondo rsi.ch

Medio Oriente Gaza: consegnato il corpo di un altro ostaggio - Israele ha ricevuto stasera tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) la bara di un ostaggio consegnata all'esercito e allo Shin Bet (servizi segreti interni) nella Striscia di Gaza. bluewin.ch scrive