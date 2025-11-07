“ Confusional (Amore)” è il singolo di debutto di Liviae, da venerdì 7 novembre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Twilight MusicThe OrchardSony Music. Appartenenza, omologazione: il piattume in cui siamo immersi è quello di un film già visto, una canzone già sentita. Originale sin dal nome, Liviae punta alla distinzione, e già questo la rende una voce fuori dal coro. E per riuscirci, la chiave è l’enigma. Siamo sottesi al gioco di luci e ombre della vita, e la cantautrice romana nuota nella parte più scura da cui non si nasconde. Lo fa attraverso una scrittura sincera; tessiture di parole il cui incipit è il nome stesso dell’artista. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

