Conferenza stampa Baroni | Vogliamo avere quel sentimento di entrare nella storia Loro sono forti per batterli servirà questo

di Luca Fioretti Conferenza stampa Baroni: «Vogliamo avere quel sentimento di entrare nella storia». Le dichiarazioni dell’allenatore del Torino alla vigilia del derby. L’allenatore del Torino Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus in programma domani all’Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PENSIERO A DON ROBELLA – « Aspettiamo notizie, siamo tutti vicini a lui » SENSAZIONI E PRECEDENTI – « La storia è importante, ma noi dobbiamo portare quel sentimento di entrare nella storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

