Conferenza stampa Baroni | Vogliamo avere quel sentimento di entrare nella storia Loro sono forti per batterli servirà questo

L'allenatore del Torino Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus in programma domani all'Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni. PENSIERO A DON ROBELLA – « Aspettiamo notizie, siamo tutti vicini a lui » SENSAZIONI E PRECEDENTI – « La storia è importante, ma noi dobbiamo portare quel sentimento di entrare nella storia.
LIVE Baroni: la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Torino - La diretta della conferenza stampa del tecnico granata alla vigilia della partita contro la Juventus, valevole per l'11a giornata ... Segnala toro.it
Torino, Baroni: "Derby da giocare con sentimento, vogliamo entrare nella storia" - Torino, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 18 all'Allianz. Scrive tuttomercatoweb.com
Torino, Baroni guarda al derby: "Servirà una partita straordinaria. Accetto l’espulsione, ma potevano bastare le parole" - 2 contro il Pisa nella decima giornata di Serie A, il tecnico del Torino Marco Baroni ha analizzato la gara in conferenza stampa. Secondo tuttojuve.com