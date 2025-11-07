Condanna definitiva per Turetta Gino Cecchettin | Verità accertata ora guardo avanti
Le parole del padre di Giulia, dopo che la Procura Generale ha rinunciato all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La condanna di #FilippoTuretta per l'omicidio di #GiuliaCecchettin diventa definitiva. La Procura Generale presso la Corte d'Appello di #Venezia ha infatti rinunciato all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Turetta. Di fatto, la decisione chiude la vi - facebook.com Vai su Facebook
Gino Cecchettin sull'ergastolo definitivo per Turetta: «La verità è stata riconosciuta. Ora guardo avanti» - Il commento del papà di Giulia: «Il modo migliore per onorare il suo nome ora è costruire ogni giorno qualcosa di buono» ... Riporta msn.com
Giulia Cecchettin, la Procura rinuncia a impugnare la sentenza di Filippo Turetta: la condanna all'ergastolo è definitiva - La condanna di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin diventa definitiva. Lo riporta leggo.it
Niente appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin, l'ergastolo per Filippo Turetta è definitivo: cosa succede per lui adesso? - Non ci sarà l'udienza del processo di secondo grado il prossimo 14 novembre ... Come scrive vanityfair.it