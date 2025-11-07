Condanna definitiva per Turetta Gino Cecchettin | Verità accertata ora guardo avanti

Repubblica.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del padre di Giulia, dopo che la Procura Generale ha rinunciato all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

