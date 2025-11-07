Concluso il progetto Percorsi Nuovi dell’Abitare speranza e riscatto per 600 messinesi

Messinatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi si è concluso il progettoPercorsi Nuovi dellAbitare”, che ha visto la realizzazione di 600 Tirocini d’Inclusione Sociale, un’iniziativa che ha rappresentato per la città di Messina un passo importante nella costruzione di un welfare di comunità attento alle persone e capace. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

concluso progetto percorsi nuoviMessina, concluso il progetto “Percorsi Nuovi dell’Abitare”: rafforzato il welfare di comunità | DETTAGLI - Nei giorni scorsi si è concluso il progetto “Percorsi Nuovi dell’Abitare”, che ha visto la realizzazione di 600 Tirocini d’Inclusione Sociale, un’iniziativa che ha rappresentato per la città di Messin ... Segnala strettoweb.com

Concluso il progetto 'Montecorice. Custodi del mare' - Custodi del mare', il contenitore di eventi ed incontri promosso dal Comune di Montecorice, diretto dalla Cyclopes srl e finanziato dalla Regione Campania ... ansa.it scrive

Milano, al parco Cascina Merlata inaugurati otto percorsi dove andare a correre: i nuovi tracciati di 10 km in 30 ettari di verde - Oggi, infatti, sono stati inaugurati otto nuovi percorsi di allenamento immersi in 30 ettari di verde ... Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Concluso Progetto Percorsi Nuovi