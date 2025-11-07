Tempo di lettura: 5 minuti SI accende la campagna elettorale a Monteforte Irpino. Si è svolta con grande partecipazione di pubblico la presentazione ufficiale della lista “Scegliamo-Monteforte”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Paolo De Falco alle prossime elezioni comunali di Monteforte Irpino. Durante l’incontro, tutti i componenti della lista hanno avuto modo di presentarsi ai cittadini, illustrando le proprie idee e le proposte concrete per il rilancio e il miglioramento del paese. È emersa una squadra compatta, motivata e pronta a lavorare con impegno e trasparenza per una Monteforte più vivibile, moderna e solidale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, le proposte dei tre candidati sindaco di Monteforte