Come una carezza all’anima i benefici del massaggio oncologico nel libro di Daniela Panzeri
Martedì 11 novembre alle ore 21, alla Biblioteca della Casa della Salute di Forlimpopoli, è in programma la presentazione del libro “Come una carezza all’anima” (edizioni Grafikamente), di Daniela Panzeri, realizzato con il sostegno dell’associazione Amici dell’Hospice. Daniela Panzeri è laureata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
A domani pomeriggio con il Lab Esploratori del Cuor-Musica ? presso la Biblioteca Luigi Malerba Studio Pedagogico Il Filo Rosso Del Cuore Una Carezza Nell'Anima I Giochi del Cuore Le Stanze di Lele - Piccola Casa Editrice Indipendente Network di - facebook.com Vai su Facebook