Come una carezza all’anima i benefici del massaggio oncologico nel libro di Daniela Panzeri

Forlitoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 11 novembre alle ore 21, alla Biblioteca della Casa della Salute di Forlimpopoli, è in programma la presentazione del libro “Come una carezza allanima” (edizioni Grafikamente), di Daniela Panzeri, realizzato con il sostegno dell’associazione Amici dell’Hospice. Daniela Panzeri è laureata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Carezza All8217anima Benefici Massaggio