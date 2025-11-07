Come faremo adesso? Dolore devastante Daniele muore davanti alla compagna

La vacanza che doveva essere un momento di relax si è trasformata in tragedia per D aniele Nunziato, 48 anni, titolare del rinomato ristorante di pesce Capitan Giacomo di Villa Pigna, a Folignano, nel territorio ascolano. L’uomo è morto improvvisamente mentre si trovava in Africa con la compagna, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Una notizia che ha attraversato in poche ore il mare, rimbalzando fino ad Ascoli, dove ha lasciato sgomenti amici, colleghi e clienti affezionati. >> “Sono lesbica”. Coming out a sorpresa del volto della tv: proprio durante il programma. “Quando l’ho detto in famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it