Come cambiano i gironi delle ATP Finals in base a Musetti-Djokovic E c’è l’ipotesi ripescaggio…
La finale dell’ATP 250 di Atene definirà l’ultimo qualificato alle Finals di fine stagione: Lorenzo Musetti deve battere il serbo Novak Djokovic per superare nella Race il canadese Felix Auger-Aliassime. Chi dei due sarà escluso, invece, sarà la prima riserva a Torino, e dovrebbe sperare nel forfait del balcanico, che chiarirà le sue intenzioni soltanto dopo la finale in Grecia. Qualora Musetti dovesse vincere ad Atene, allora l’azzurro si qualificherebbe alle Finals e verrebbe inserito nel Gruppo Bjorn Borg, quello di Jannik Sinner, ma in caso di forfait di Djokovic, allora anche Auger-Aliassime prenderebbe parte al torneo, sostituendo il serbo nel Gruppo Jimmy Connors. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Al grattacielo di Intesa Sanpaolo sono stati sorteggiati i gironi di singolaristi e doppio. L’italiano nel Gruppo Borg, Bolelli e Vavassori nel Fleming. Domani sera il calendario degli incontri - facebook.com Vai su Facebook
Come cambiano i gironi delle ATP Finals in base a Musetti-Djokovic. E c’è l’ipotesi ripescaggio… - che finirebbe nel girone di Sinner, incontrando poi l’azzurro all’esordio, ma in caso di rinuncia del serbo alle Finals, allora Musetti prederebbe il suo ... Riporta oasport.it
Atp Finals, Sinner nel girone con Zverev e Shelton. Possibile derby con Musetti - Jannik Sinner nel girone con Zverev e Shelton, possibile derby con Musetti. Secondo sport.sky.it
Novak Djokovic rinvia la decisione sulle ATP Finals: “Ho visto il girone, vediamo dopo Atene”. Sarà a Torino? - Novak Djokovic si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Atene, sconfiggendo il tedesco Yannick Hanfmann con un secco 6- Riporta oasport.it