La finale dell’ATP 250 di Atene definirà l’ultimo qualificato alle Finals di fine stagione: Lorenzo Musetti deve battere il serbo Novak Djokovic per superare nella Race il canadese Felix Auger-Aliassime. Chi dei due sarà escluso, invece, sarà la prima riserva a Torino, e dovrebbe sperare nel forfait del balcanico, che chiarirà le sue intenzioni soltanto dopo la finale in Grecia. Qualora Musetti dovesse vincere ad Atene, allora l’azzurro si qualificherebbe alle Finals e verrebbe inserito nel Gruppo Bjorn Borg, quello di Jannik Sinner, ma in caso di forfait di Djokovic, allora anche Auger-Aliassime prenderebbe parte al torneo, sostituendo il serbo nel Gruppo Jimmy Connors. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambiano i gironi delle ATP Finals in base a Musetti-Djokovic. E c’è l’ipotesi ripescaggio…