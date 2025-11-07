Colpaccio Olimpia a Istanbul | Efes piegata dopo due supplementari

Istanbul (Turchia) - Un colpo vincente, con una fatica incredibile, ma con un sorriso grande così. I biancorossi dell’ Olimpia Milano vincono sul parquet di Istanbul contro l’Efes per 93-97 dopo ben due tempi supplementari e ora scalano la classifica. È uno Shavon Shields da 24 punti quello al quale l’Armani si aggrappa nei momenti più delicati del finale, mentre i 25 punti di LeDay in 21’ sanno di beffa visto che nel finale dei “regolamentari” si è fatto di nuovo male scivolando sul parquet. La difesa di Milano parte benissimo, l’Efes ci mette 5 minuti per segnare il primo canestro, ma l’Olimpia è già avanti 2-8 con Guduric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

