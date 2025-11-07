Colpaccio Napoli lo vuole Conte | dice addio all’Inter e arriva già a gennaio
Tra i calciatori dell’ Inter che maggiormente sono rimasti in ombra in questa prima parte di stagione c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ha faticato a trovare spazio e quando chiamato in causa ha spesso deluso. Anche contro il Kairat Almaty la sua prestazione non ha convinto e le riflessioni sul suo futuro sarebbero aperte. Il rinnovo di cui si parlava negli scorsi mesi è al momento un’opzione congelata e non sarebbe da escludere un suo addio già a gennaio. Occhio allora a Conte e al Napoli perché il giocatore piace parecchio. Frattesi può lasciare l’Inter a gennaio: il Napoli ci pensa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
