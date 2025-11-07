Cisl Sicilia lancia la campagna Le parole che salvano | storie di donne priogioniere della violenza
Prende il via oggi la campagna di comunicazione e informazione "Le parole che salvano", promossa dalla Cisl Sicilia con il coordinamento regionale delle Donne e delle politiche di genere, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Dal 7 al 25 novembre, sui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
“Le parole che salvano”: la nuova campagna Cisl Sicilia contro la violenza sulle donne - In vista della “ Giornata mondiale contro la violenza sulle donne ” del 25 novembre, la Cisl Sicilia lancia oggi la campagna “Le parole che salvano”, un’iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione ... Riporta blogsicilia.it
