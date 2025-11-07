Cioccolatini della ricerca | volontari in piazza a Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre, di pomeriggio, in Piazza San Giorgio, e domenica 9 novembre, di mattina, in Piazza Camagna, i volontari di Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro) saranno impegnati nella raccolta fondi con l’iniziativa i Cioccolatini della ricerca.È uno dei tanti eventi promossi da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cioccolatini ricerca volontari piazzaCioccolatini della Ricerca: - I volontari AIRC tornano anche oggi, venerdì 7 novembre, in 2mila piazze italiane con i Cioccolatini della Ricerca, distribuiti a fronte di una donazione di 15 euro. Segnala cremonaoggi.it

cioccolatini ricerca volontari piazzaI cioccolatini della ricerca contro il cancro di Airc in decine di piazze romane - Sabato 8 novembre in decine di piazze dal centro alla periferia i volontari dell'associazione distribuiscono confezioni di cioccolato fondente Venchi, a fronte di una donazione minima di 15 euro ... roma.corriere.it scrive

cioccolatini ricerca volontari piazzaI 60 anni di Airc, sabato in piazza i Cioccolatini della ricerca - Con i 'Giorni della ricerca', uno degli appuntamenti più attesi del suo sessantesimo anniversario, la Fondazione Airc accende i riflettori sull'universo cancro: fino al 16 novembre andrà in scena un r ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cioccolatini Ricerca Volontari Piazza