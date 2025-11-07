Cinque problemi che Thomas Tuchel dovrà affrontare prima del Mondiale

2025-11-07 23:00:00 Il web non parla d’altro: Difficile trovare difetti nell’Inghilterra di Thomas Tuchel in questo momento. I Tre Leoni si sono già qualificati per la fase finale della Coppa del Mondo avendo vinto tutte e sei le partite del Gruppo K, segnando 18 gol e non subendone nessuno. È probabile che il record perfetto continui nei prossimi 10 giorni con le partite contro Serbia e Albania. Tuchel ci è riuscito costruendo una mentalità di club a livello internazionale e ha mostrato la volontà di escludere giocatori di grandi nomi a meno che non sia convinto che meritino un posto in rosa. Giocatori del calibro di Jude Bellingham e Phil Foden hanno entrambi passato del tempo a guardare dentro prima di essere inclusi nell’ultima squadra questa mattina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

