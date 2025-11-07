Ci siamo dentro insieme | la mail a Epstein che inchioda il principe Andrea Il Congresso Usa lo chiama a testimoniare
“Ci siamo dentro insieme”. Con queste (incaute) parole scritte in una mail mandata ad Epstein nel 2011, l’ex principe Andrea ha firmato la sua condanna. La vicenda legata ai suoi rapporti con il faccendiere e pedofilo americano non si è chiusa nè con l’accordo extragiudiziale firmato con la sua accusatrice Virginia Giuffrè, nè con la decisione di Carlo III di toglierli tutti i titoli reali e le sue onorificenze. La commissione americana che sta indagando per fare luce sulle attività e sulle relazioni di Jeffrey Epstein è spaccata in due, ma una parte consistente vuole che Andrea parli e che si metta per iscritto tutto quello che sa sul suo amico e sodale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
