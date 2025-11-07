Ci lascia un genio assoluto Il triste annuncio è appena arrivato

James Dewey Watson, celebre biologo, genetista e biochimico statunitense, è morto all’età di 97 anni. La sua scomparsa segna la fine di una vita dedicata alla scienza e alle grandi scoperte nel campo della genetica. Watson ricevette il Premio Nobel per la Medicina nel 1962, un riconoscimento prestigioso ottenuto insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins. Il premio fu assegnato per le loro ricerche pionieristiche sulla struttura del Dna, che hanno rivoluzionato la biologia moderna. Il 21 febbraio 1953 rappresenta una data storica: insieme a Crick, Watson intuì il modello tridimensionale a doppia elica della molecola del Dna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

