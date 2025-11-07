Ci fermiamo L’annuncio della storica band italiana gela i fan | Abbiamo bisogno di respirare
Quando un artista o una band decide di fermarsi, il pubblico reagisce sempre con incredulità. E se il nome in questione è quello dei Negramaro, il colpo emotivo è ancora più forte. Dopo venticinque anni di successi, concerti sold out e canzoni che hanno segnato una generazione, Giuliano Sangiorgi ha sorpreso tutti con un annuncio che suona come un arrivederci, non un addio. “ Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ora è il tempo giusto per uno stop ”, ha detto in un’intervista a Repubblica, lasciando i fan sospesi tra nostalgia e attesa. Leggi anche: Nuova truffa telefonica in Italia: “Fate attenzione”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
