CHOC! BALLANDO | UN LEGALE PER VEDERE SE BARBARA D’URSO HA PIÙ MINUTI DEGLI ALTRI?

Robe da pazzi, direbbe qualcuno. Scoppia un nuovo caso a Ballando con le Stelle secondo le indiscrezioni che da sempre avvolgono l’iconico show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Vent’anni di balli, emozioni, polemiche e ascolti alle stelle e ora si aggiungerebbe un legale. Il motivo? Nancy Brilli sarebbe nera non solo con la giuria ma con il troppo spazio concesso alla “rivale” Barbara d’Urso. Una vera e propria guerra tra primedonne, anzi un attacco unilaterale visto che la popolare conduttrice non ha detto e fatto nulla contro gli altri vip di Ballando. Leggiamo meglio i dettagli di questo clamoroso rumor. 🔗 Leggi su Bubinoblog

