Chieti consiglio comunale convocato ma la sala è occupata | il video-denuncia di Serena Pompilio

Una sala occupata e consiglieri comunali lasciati fuori. È quanto accaduto oggi, venerdì 7 novembre, a Chieti, dove il consiglio comunale convocato alle 9 non ha potuto avere luogo come previsto. A denunciare l'accaduto è la consigliera comunale di Azione Politica, Serena Pompilio, che ha diffuso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

