Chiesto l' arresto per un avvocato candidato con la Lega alle regionali L' accusa | testimoni falsi per un incidente mortale

Un avvocato e un pregiudicato, entrambi di Manduria, avrebbero architettato una messinscena per addossare a un ignaro automobilista la responsabilità di un incidente mortale al fine di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Chiesto l'arresto per un avvocato candidato con la Lega alle regionali. L'accusa: testimoni falsi per un incidente mortale

