Cgil | sciopero il 12 12 contro Manovra
Sciopero generale, il 12 dicembre, indetto dalla Cgil contro la Manovra. L'astensione dal lavoro di tutti i settori e di tutti i lavoratori e delle lavoratrici è stata decisa "contro una Legge di Bilancio ingiusta e sbagliata" e "contro tutti i provvedimenti che si sono affastellati in questi anni", ha detto da Firenze il presidente della Assemblea generale Cgil, Fammone. La Manovra "premia i più ricchi e non i più poveri, incentiva diseguaglianze e prevede crescita sostanziamente zero". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
